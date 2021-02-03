В Петербурге вынесли первые приговоры о штрафах участникам незаконной акции на Невском 2 февраля

Административных арестов пока не было, только штрафы. Фото: pixabay

Административных арестов пока не было, только штрафы. Фото: pixabay

Кировский районный суд озвучил первые приговоры участникам стихийной несогласованной акции в центре Петербурга во вторник, 2 февраля.

Как передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, пятеро участников митинга были признаны виновными по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Максимальное наказание по данной статье — штраф до 20 тысяч рублей.

Аналогичные дела зарегистрированы в Колпинском, Московском и Фрунзенском районных судах. Напомним, что несанкционированные шествия в Москве и Петербурге вчера вечером начались после объявления приговора оппозиционному политику Алексею Навальному. Суд поддержал требование ФСИН заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как проходило судебное заседание по делу Навального.