Девять часов: как ждали приговора по делу Навального

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы принял решение отправить оппозиционера и блогера Алексея Навального в колонию на 3,5 года. Пока стороны высказывали в суде свои требования и аргументы снаружи развернулись стихийные акции и одиночные пикеты. В автозаках, которые выставили недалеко от Мосгорсуда, оказались сотни человек. В ожидании столица провела девять часов.

По решению суда, условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» заменен на реальный. Ему назначили наказание в виде лишения свободы в колонии на 3,5 года. При этом суд учел тот срок, который Навальный провел под арестом. Итоговый приговор — 2 года и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему назначили штраф в полмиллиона рублей.

Симоновский суд провел в Мосгорсуде выездное заседание. Толпа начала собираться у здания задолго до начала процесса. Еще накануне стало известно, что движение в районе Мосгорсуда будет ограничено.

У станции метро «Преображенская площадь» выставили автозаки, по улицам выстроился ОМОН. У прохожих в районе здания суда начали проверять документы.

Заседание началось с замены судьи. Приговор должна была выносить Юлия Окунева, ее заменили на судью Репникову.

В ходе заседания представитель ФСИН заявил, что Алексей Навальный регулярно нарушал условия своего условного осуждения. Ведомство просило заменить оппозиционеру условное наказание на 3,5 года лишения свободы в колонии. Уточнялось, что блогер допустил семь неявок на регистрацию. Представитель ФСИН также просил оштрафовать Навального на 500 тысяч рублей.

Сам оппозиционер настаивал на том, что его условный и испытательный срок по делу «Ив Роше» закончился. Кроме того, невиновным его признал ЕСПЧ.

Пока в зале суда зачитывали материалы дела, высказывались стороны и проходили прения, за стенами здания Мосгорсуда успели задержать сотни человек. Задержания в Москве начались еще до слушания. Только к полудню, по данным штаба Навального, было задержано около сотни человек. Еще час спустя — более двухсот. Церемониться с пикетчиками правоохранители не стали. Тех, кто сопротивлялся, в автозаки тащил ОМОН. Несколько СМИ также сообщили о задержании своих журналистов. Среди задержанных были и несовершеннолетние. По последним данным, их отпустили после того, как вызвали родителей.

Суд удалился в совещательную комнату после 17:00, приговор огласили после 20:00. Все эти часы журналисты и сторонники оппозиционера провели на улице.

ОМОН тем временем успел перекрыть Пушкинскую площадь, закрытой осталась Красная площадь, меры безопасности были усилены на Лубянской, автозаки выставили у метро «Площадь Революции».

Между тем, сквер у здания Мосгорсуда при этом патрулировала конная полиция.