Лавров заявил, что судьбы России и Крыма связаны навсегда

Лавров заявил, что судьба и будущее Крыма с Россией навсегда. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Лавров заявил, что судьба и будущее Крыма с Россией навсегда. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал воссоединение Крыма с Россией великим событием в новейшей истории страны.

Государственный деятель напомнил, что семь лет назад крымчане решили, что полуостров войдет в состав Российской Федерации.

Лавров подчеркнул, что возможность выбора крымчанами стала «единственным способом защиты интересов, достоинства, жизни крымчан» на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, которые пришли к власти в Киеве в результате антиконституционного вооружённого переворота.

В 2014 году в Крыму прошел референдум, после чего регион стал российским.

Министр иностранных дел объяснил, что теперь судьбы России и Крыма связаны навсегда, независимо от мнения других стран.

Также министр отметил, что Россия продолжит нести иностранным партнёрам мысль о том, что полуостров вернулся на свою историческую родину.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Путин рассказал, как принималось решение о референдуме в Крыму.