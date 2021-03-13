Путин рассказал, как принималось решение о референдуме в Крыму

Политик хотел обеспечить свободное волеизъявление жителей полуострова.

Президент России Владимир Путин рассказал, как принял решение о референдуме в Крыму. Он понимал, что на полуострове могут произойти трагические события, как в Донбассе, и хотел сделать все, чтобы граждане сами решили, как им поступить. Об этом пишет РИА Новости.

«Именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма»,

— сказал Путин.

Он подчеркнул, что власти России хотели, чтобы крымчане выразили свое мнение. Напоминаем, что референдум состоялся в марте 2014 года. Абсолютное большинство граждан, проживающих на полуострове, заявили, что хотят воссоединения Крыма с Россией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину».