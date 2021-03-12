Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину»

Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в снять все ограничения с видеозаписи «Крым. Путь на Родину».

Роскомнадзор отмечает, что фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» транслировался в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и не содержит какой-либо запрещенной информации, сообщает РИА «Новости».

Ведомство считает действия администрации YouTube неприемлемыми и указывает, что видеохостинг нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Ранее YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину», объяснив это «шокирующим содержанием».

Андрей Кондрашов заявил, что не получал никаких писем от платформы и считает, что решение о вводе ограничений приняли в связи с предстоящей годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов заявил, что его фильм «Крым. Путь на Родину» пока что нельзя посмотреть на YouTube из-за ввода ограничений. При попытке включить ролик всплывает надпись о содержащихся в видео материалах, которые «могут напугать или шокировать некоторых пользователей».