YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» из-за шокирующего содержания

Ролик больше нельзя посмотреть на YouTube. Фото: Pixabay

Ролик больше нельзя посмотреть на YouTube. Фото: Pixabay

Автор фильма отметил, что его никто не предупреждал о вводе ограничений на показ ролика.

Первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов заявил, что его фильм «Крым. Путь на Родину» пока что нельзя посмотреть на YouTube из-за ввода ограничений. При попытке включить ролик всплывает надпись о содержащихся в видео материалах, которые «могут напугать или шокировать некоторых пользователей». Об этом пишет РИА Новости.

Кондрашов не получал никаких писем от платформы и считает, что решение о вводе ограничений приняли в связи с предстоящей годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

«Наверное, кому-то не нравится эта правда, кто до сих пор воссоединение Крыма с Россией называет аннексией»,

— отметил собеседник агентства.

Напоминаем, что фильм о присоединении полуострова вышел в 2015 году, в него вошли два интервью президента России Владимира Путина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Украина подготовила стратегию по «деоккупации» Крыма.