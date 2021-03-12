Украина подготовила стратегию по «деоккупации» Крыма

Украина надеется на "восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета" над Крымом.Фото: Pixabay

Украина надеется на "восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета" над Крымом.Фото: Pixabay

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики «возвращения» Крыма.

Министр иностранных дел написал в Twitter, что одним из них является стратегия деоккупации республики, которая ранее была одобрена Советом национальной безопасности и обороны.

Вторым пунктом будет объединений усилий стран-союзников Украины на базе международной площадки под названием «Крымская платформа». Мероприятие планируют провести 23 августа. Киев предложил присоединиться к площадке таким странам, как Турция, Франция, Великобритания, Германия, Канада, США и другим.

Третьим «китом» оказалось «восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета» над Крымом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден пообещал, что Америка никогда не признает Крым российским.