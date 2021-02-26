Байден пообещал, что Америка никогда не признает Крым российским

Американский президент Джо Байден заявил, что Штаты никогда не признают Крым частью России. По его словам, полуостров перешел России с «нарушением международного права».

Политик отметил, что США продолжат поддерживать Украину и ее союзников. Он назвал седьмую годовщину возвращения Крыма в состав РФ «мрачной» и заявил, что полуостров должен принадлежать Украине, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России», — заявляет Байден.

По мнению президента, Кремль нарушил международное право и нормы, а также суверенитет и территориальную ценность соседней страны. Глава государства добавил, что Штаты продолжат работу с целью привлечь Россию к ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что немецкий депутат сравнил водную блокаду Крыма со средневековой осадой.