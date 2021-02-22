Немецкий депутат сравнил водную блокаду Крыма со средневековой осадой

Депутат бундестага Вальдемар Гердт назвал водную блокаду Крыма, созданную украинскими властями, средневековым методом осады. Он будет поднимать эту тему вопрос в стенах немецкого парламента.

Как передает РИА Новости слова депутата, вопрос о водной блокаде Крыма следует рассмотреть на комиссии по правам человека. Политик считает, что это происходит в нарушение международного права, а на принятие решения о перекрытии воды не было оснований, тем более «Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов».

Гердт будет настаивать на проведение оценки эффективности инвестиций в развитие демократии на Украине. Также он выразил недоумении по поводу того, что «толерантное и человеколюбивое западное общество» сохраняет молчание по вопросу водной блокады Крыма.

«Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход», — заявил депутат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Крым и Кубань попали в зону турецких интересов на территории России.