Крым и Кубань попали в зону турецких интересов на территории России

Крым и Кубань попали в зону турецких интересов на территории России
В зону интересов Анкары включили республики Северного Кавказа, Крым, Краснодарский и Ставропольский края и другие регионы. Фото: pixabay

Турецкий государственный телеканал TR1 показал в эфире карту, на котором изображены перспективы расширения сферы влияния Анкары через 30 лет.

Согласно прогнозу компании Stratfor, которая подготовила карту, к 2050 году Турция расширит влияние на Балканы, страны Северной Африки, Ближнего Востока, Закавказья, Средней Азии, а также часть России. Так, в зону интересов Анкары включили республики Северного Кавказа, Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую и Астраханскую области, Калмыкию и другие регионы на юге европейской части России.

Также компания прогнозирует, что под влияние Турции попадут Ливия, Египет, Азербайджан, Грузия, Армения, Греция, Кипр и ряд других государств, включая некоторые азиатские республики бывшего СССР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом из-за новых санкций.

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