Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом из-за новых санкций

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об отношениях России с Евросоюзом. Связь с Брюсселем может оборваться, если там введут новые санкции.

Об этом стало известно в пятницу, 12 февраля. Информация появилась в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева, который взял интервью у Сергея Лаврова.

«Мы исходим из того, что мы готовы (к разрыву отношений с ЕС), если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах», – пояснил глава МИД РФ.

Кроме этого, он добавил, что Россия не планирует изолироваться от внешнего мира, но будет готова это сделать, в случае неприятностей от Запада. Такое решение Сергей Лавров подкрепил известной пословицей, – «Хочешь мира – готовься к войне».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава дипломатии ЕС Боррель намерен предложить новые антироссийские санкции.