Глава дипломатии ЕС Боррель намерен предложить новые антироссийские санкции

Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что намерен внести предложения по новым санкциям против России на заседании Совета глав МИД 22 февраля, а также на мартовском саммите.
По словам Борреля, РФ «не стала современной демократией» и «не оправдала ожиданий» Евросоюза. В Брюсселе, отметил дипломат, также разочарованы отношениями с Москвой. Политическую напряженность составляют конфликты на Украине и в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии и с оппозиционером Алексеем Навальным, чью «команду» продолжают поддерживать страны ЕС.
Напомним, что в период с 4 по 6 февраля Боррель нанес визит в Россию. Он провел встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций, академическим сообществом и, по информации пресс-службы дипломата, с так называемой «командой Навального». Находясь в РФ, дипломат заявлял, что Европа стремится к диалогу с Россией и, более того, обоим государственным образованиям этот диалог необходим, однако после возвращения опубликовал в блоге запись, где высказал мнение, что Россия сегодня «воспринимает демократические ценности как экзистенциальную угрозу».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мария Захарова осудила высылку российских дипломатов из Швеции, Польши и Германии.