Глава дипломатии ЕС Боррель намерен предложить новые антироссийские санкции

Глава дипломатии ЕС Боррель намерен предложить новые антироссийские санкции
Евросоюз намерен ужесточать санкции, поскольку выстроить предполагаемый диалог с Россией не удается. Фото: pixabay

Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что намерен внести предложения по новым санкциям против России на заседании Совета глав МИД 22 февраля, а также на мартовском саммите.

По словам Борреля, РФ «не стала современной демократией» и «не оправдала ожиданий» Евросоюза. В Брюсселе, отметил дипломат, также разочарованы отношениями с Москвой. Политическую напряженность составляют конфликты на Украине и в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии и с оппозиционером Алексеем Навальным, чью «команду» продолжают поддерживать страны ЕС.

Напомним, что в период с 4 по 6 февраля Боррель нанес визит в Россию. Он провел встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций, академическим сообществом и, по информации пресс-службы дипломата, с так называемой «командой Навального». Находясь в РФ, дипломат заявлял, что Европа стремится к диалогу с Россией и, более того, обоим государственным образованиям этот диалог необходим, однако после возвращения опубликовал в блоге запись, где высказал мнение, что Россия сегодня «воспринимает демократические ценности как экзистенциальную угрозу».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мария Захарова осудила высылку российских дипломатов из Швеции, Польши и Германии.

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