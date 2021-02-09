Захарова осудила высылку дипломатов из Швеции, Германии и Польши

Мария Захарова отметила, что все решения Москвы были обоснованы.. Фото: МИД

Мария Захарова отметила, что все решения Москвы были обоснованы.. Фото: МИД

Москва считает необоснованным и недружеским шагом высылку российских дипломатов из Швеции, Германии и Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила в эфире телеканала «Россия 1», что высылка дипломатов из зарубежных стран стала продолжением действий, принимаемых Западом в отношении России, «которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела».

Представитель ведомства напомнила, что Россия выслала европейских дипломатов из-за того, что их «поймали с поличным». По ее словам, западные страны на протяжении нескольких лет высылали российских сотрудников посольств и консульств, хотя никаких материалов не передавали. Захарова отметила, что все решения Москвы были обоснованы.

Она добавила, что дипломаты этих трех стран были высланы из России из-за их участия в деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом.

Напомним, 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков прокомментировал высылку трех дипломатов ЕС.