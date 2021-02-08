Песков прокомментировал высылку трех дипломатов ЕС

Песков прокомментировал высылку трех дипломатов ЕС
Песков объяснил позицию России. Фото: kremlin.ru

Он заявил, что Кремль таким образом продемонстрировал твердость своей позиции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высылку трех дипломатов ЕС из России. Он напомнил, что таким образом российские власти поступили после действий, предпринятых дипломатами на фоне незаконных акций. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что власти не готовы терпеть подобное. Напоминаем, что некоторые дипломаты приняли участие в незаконных акциях, желая поддержать арестованного оппозиционера Алексея Навального.

«Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствием тех действий, которые предприняли загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков. Российская сторона четко продемонстрировала, что подобное она терпеть не намерена»,

— сказал Песков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ангела Меркель допустила введение новых антироссийских санкций после высылки дипломатов. По мнению главы ФРГ, высылка дипломатических представителей Швеции, Польши и Германии была необоснованной.

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