Ангела Меркель допустила введение новых антироссийских санкций после высылки дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала высылку из Росси троих дипломатов, принявших участие в несанкционированных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По мнению главы ФРГ, высылка дипломатических представителей Швеции, Польши и Германии была необоснованной. Свою точку зрения Меркель высказала в пятницу, 5 февраля, на пресс-конференции по итогам заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции, участником которой также был французский лидер Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

Канцлер добавила, что действия Москвы расцениваются как «очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России». Меркель также отметила, что ЕС и Германия оставляют за собой право расширения санкций из-за высылки дипломатов, однако страны помнят о необходимости диалога с РФ из «стратегической необходимости».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Лаврова, в отношениях России и Евросоюза нет «нормальности».