Ангела Меркель допустила введение новых антироссийских санкций после высылки дипломатов

Ангела Меркель допустила введение новых антироссийских санкций после высылки дипломатов
Канцлер Германии Ангела Меркель считает высылку дипломатов из России необоснованной. Фото: сайт Президента России

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала высылку из Росси троих дипломатов, принявших участие в несанкционированных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По мнению главы ФРГ, высылка дипломатических представителей Швеции, Польши и Германии была необоснованной. Свою точку зрения Меркель высказала в пятницу, 5 февраля, на пресс-конференции по итогам заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции, участником которой также был французский лидер Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

Канцлер добавила, что действия Москвы расцениваются как «очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России». Меркель также отметила, что ЕС и Германия оставляют за собой право расширения санкций из-за высылки дипломатов, однако страны помнят о необходимости диалога с РФ из «стратегической необходимости».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Лаврова, в отношениях России и Евросоюза нет «нормальности».

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