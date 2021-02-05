Лавров заявил, что в отношениях между Россией и ЕС нет «нормальности»

Лавров заявил, что в отношениях между Россией и ЕС нет &#171;нормальности&#187;
Глава МИД Сергей Лавров проведет встречу с встречи с верховным представителем ЕC по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что главной проблемой в отношениях России и Евросоюза является «отсутствие нормальности», которое не несет никакой пользы.

Глава ведомства сказал это в ходе встречи с верховным представителем ЕC по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем в Москве. По словам Лаврова, российская сторона готова отвечать на любые вопросы, которые представитель Евросоюза поставит на сегодняшних переговоров. Министр добавил, что постарается не разочаровать их.

Отметим, что Боррель намерен обсудить с Лавровым в том числе ситуацию с Украиной, ядерную проблему в Иране и борьбе с распространением коронавируса.

Также Боррель намерен поднять тему о тюремном наказании для оппозиционного лидера Алексея Навального. В своем официальном заявлении от имени 27 государств ЕС дипломат призвал незамедлительно освободить политика, а также его сторонников, которых задержали на несогласованных митингах.

Напомним, 2 февраля московский суд заменил Навальному условный приговор по делу «Ив Роше» на реальный из-за многократных нарушений общественного порядка после условного срока.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава МИД Финляндии приедет в Петербург, чтобы обсудить дело Навального с Лавровым.

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