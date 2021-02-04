Глава МИД Финляндии приедет в Петербург, чтобы обсудить дело Навального с Лавровым

Глава МИД Финляндии приедет в Петербург, чтобы обсудить дело Навального с Лавровым
Глава МИД России Сергей Лавров встретится с коллегой. Фото: flickr.com

Также они поговорят о сотрудничестве между странами.

Глава МИФ Финляндии Пекка Хаависто планирует приехать в Санкт-Петербург 15 февраля. Он хочется встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить сотрудничество стран и дело Алексея Навального. Об этом пишет Yle.

Известно также, что главы МИД поговорят о ситуации в Нагорном Карабахе, в Белоруссии и в Украине. Напоминаем, что Хаависто уже высказывался о приговоре Навального. Он считает, что тюремное заключение в данном случае противоречит представлениям о справедливости. Хаависто подчеркнул, что преследование Навального признал необоснованным Европейский суд по правам человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названо условие для встречи Борреля с Навальным. Их встреча возможна только по разрешению суда.

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