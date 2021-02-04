Названо условие для встречи Борреля с Навальным

Их встреча возможна только по разрешению суда.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала, в каком случае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель может встретиться с оппозиционером Алексеем Навальным. Их общение в СИЗО может быть возможным только по разрешению суда, о чем сообщает РИА Новости.

Известно, что Боррель планирует приехать в Москву 4 февраля. Пробыть в России он хочет до шестого числа. За это время Боррель думает встретиться с главой МИДРФ Сергеем Лавровыми представителями российских общественных организациях. Его, среди прочего, интересует арест Навального, который он хотел бы обсудить.

Вопрос о свидании с осужденным может быть рассмотрен судом «на общих основаниях в порядке, предусмотренном российским законодательством». Таким образом, встреча Боррель и Навального мало вероятна.

Напомним, 2 февраля московский суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за многократных нарушений общественного порядка после условного приговора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навального доставят в суд по делу о клевете на ветерана.