Навального доставят в суд по делу о клевете на ветерана

Российского оппозиционера Алексея Навального доставят завтра в Бабушкинский суд Москвы, где будет слушаться еще одно уголовное дело — о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Дело было открыто после высказываний блогера к видео, в котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. Навальному вменяется клевета по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ – если его вина будет признана, ему могут назначить штраф или обязательные работы, без увеличения реального срока.

Как сообщили «РИА Новости», в пятницу, 5 февраля, дело будет слушать мировой суд, чтобы на заседании смогли присутствовать представители СМИ.

Напомним, 2 февраля московский суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за многократных нарушений общественного порядка после условного приговора. Суд назначил оппозиционеру 3,5 года колонии, но в заключении он проведет всего два года и восемь месяцев из-за срока, проведенного под домашним арестом во время следствия по делу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кремль не собирается комментировать решение суда о реальном сроке для Алексея Навального. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.