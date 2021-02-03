Песков не знает реакцию Путина на решение суда о реальном сроке для Навального

Пресс-секретарь добавил, что Кремль не собирается комментировать решение суда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, какова реакция Владимира Путина на решение суда о реальном сроке для оппозиционера Алексея Навального. Он также отметил, что Кремль никогда не комментирует подобные события. Об этом пишет РИА Новости.

Песков также прокомментировал жесткие задержания сторонников Навального. Он убежден, что сотрудники правоохранительных органов на незаконных акциях делают все, чтобы обеспечить безопасность и избежать худших последствий. Представитель Кремля призвал оценивать объективно случаи применения ими силы.

Он также не видит ничего плохого в протестной активности, но подчеркивает, что митинги должны быть законными. Несанкционированные акции будут и дальше пресекаться, добавил Песков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как проходит шествие протестующих и ОМОНа на незаконной акции в Петербурге.