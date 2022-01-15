Жителя Гатчины заподозрили в краже двух колец за 650 тысяч

Сотрудники полиции Красносельского района задержали мужчину совершившего кражу на проспекте Героев.
В полицию 11 декабря обратилась 49-летняя женщина заявлением о том, что в период с 12:00 до 17:00 6 числа в доме 33 по проспекту Героев обнаружила пропажу двух золотых колец, стоимостью 650 тыс. рублей.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, по данному факту возбудили уголовное дело.
В пятницу, 14 января, правоохранители задержали злоумышленника. 50-летнего мужчину поймали в квартире дома 34 на Соборной улице в Гатчине.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец похитил более миллиона рублей из квартиры знакомого и был обвялен в розыск.