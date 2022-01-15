Петербуржец похитил более миллиона рублей из квартиры знакомого и был обвялен в розыск

Петербуржец похитил более миллиона рублей из квартиры знакомого и был обвялен в розыск
Инцидент произошел в доме на улице Верности. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Сотрудники полиции разыскивают мужчину совершившего хищение денег из квартиры на улице Верности.

В четверг, 13 января, в отдел полиции обратился 27-летний мужчина, проживающий в доме 30 на улице Верности. Он рассказал, что в период со 2 по 4 января малознакомый 42-летний мужчина, путем свободного доступа вошел в его квартиру дома, откуда похитил принадлежащие ему 10 тыс. долларов и 495 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, правоохранители приняты меры к розыску и задержанию мужчины. По данном факту возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из частного дома в Тосно похитили почти 50 собак и 1,5 млн рублей. Инцидент произошел 12 января в поселке Ульяновка на улице Большая Речная, 16. Неизвестный проник в частный дом 42-летней женщины, откуда похитил деньги и собак различных пород. Сумма общего ущерба составила 2 млн рублей.

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