Из частного дома в Тосно похитили почти 50 собак и 1,5 млн рублей

Из частного дома в Тосно похитили почти 50 собак и 1,5 млн рублей
Немецкая овчарка. Фото: Pixabay

В Тосненском районе Ленобласти совершена крупная кража.

Инцидент произошел 12 января в посёлке Ульяновка на улице Большая Речная, 16. Неизвестный проник в частный дом 42-летней женщины, откуда похитил 1,5 млн рублей и 46 собак различных пород. Сумма общего ущерба составила 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что дом средствами охранной сигнализации не оборудован, видеонаблюдение отсутствует.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пьяный таксист влетел в припаркованное авто и поехал дальше.

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