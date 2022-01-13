Из частного дома в Тосно похитили почти 50 собак и 1,5 млн рублей

В Тосненском районе Ленобласти совершена крупная кража.
Инцидент произошел 12 января в посёлке Ульяновка на улице Большая Речная, 16. Неизвестный проник в частный дом 42-летней женщины, откуда похитил 1,5 млн рублей и 46 собак различных пород. Сумма общего ущерба составила 2 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что дом средствами охранной сигнализации не оборудован, видеонаблюдение отсутствует.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пьяный таксист влетел в припаркованное авто и поехал дальше.