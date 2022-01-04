В Петербурге пьяный таксист влетел в припаркованное авто и поехал дальше

В Петербурге пьяный таксист влетел в припаркованное авто и поехал дальше
Таксис опять был пьян. Фото: pixabay
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося скрыться с места дорожно-транспортного происшествия.
Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 4 января.

Так, 3 января, примерно в 13:30, водитель такси, находящийся в нетрезвом виду влетел в припаркованный автомобиль. Мужчина не пожелал долгих разбирательств и решил просто-напросто скрыться.

Не тут-то было. Сотрудники Росгвардии как раз в это время патрулировали улицу Шевченко, оперативники заметили злоумышленника. Таксиста начхали преследовать.

А когда водителя удалось задержать, выяснилось, что он пьян и прав у документов у него с собой нет. Впоследствии оказалось, что гражданин еще в 2020 году был лишен прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Стрельне росгвардейцы задержали мужчину, проникшего в мясной магазин.

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