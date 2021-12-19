В поселке Стрельна Петродворцового района мужчина среди ночи забрался в мясной магазин с целью кражи.
Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 19 декабря.
Мужчину заподозрили в покушении на кражу из магазина. Его задержали накануне, ночью, в 03:33. Гражданин незаконно проник в мясной магазин на улице Львовской в поселке Стрельна.
В здании сработала кнопка тревожной сигнализации. К росгвардейцам обратилась женщина, сообщившая, что
увидела из окна, как неизвестный гражданин в соседнем магазине разбил стекло входной двери и пытался проникнуть внутрь.
Отмечается, что кражи допущено не было. Подозреваемого доставили в полицию для дальнейшего выяснения случившегося.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали хулигана, разбившего витрину магазина на Маршала Жукова.