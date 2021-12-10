Росгвардейцы задержали хулигана, разбившего витрину магазина на Маршала Жукова

Росгвардейцы задержали хулигана, разбившего витрину магазина на Маршала Жукова
На мужчину, разбившего витрину, пришлось надеть наручники. Фото: pixabay

Хулиган был в состоянии алкогольного опьянения. Во время задержания он вел себя агрессивно.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 10 декабря.

Днем ранее, примерно в 20:30, росгвардейцы по Красносельскому району «взяли» нетрезвого мужчину, он повредил имущество магазина.

Работникам торгового павильона пришлось воспользоваться тревожной кнопкой. Оказалось, что дебошир разбил витрину из хулиганских побуждений.

Когда нарушителя задерживали, он вел себя агрессивно и пытался оказать активное сопротивление. Росгвардейцам пришлось надеть на мужчина наручники. Хулигана отправили в отдел полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что агрессивного пассажира, распивавшего водку в трамвае, увезли в отдел полиции.

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