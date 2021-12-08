Агрессивного пассажира, распивавшего водку в трамвае, увезли в отдел полиции

Агрессивного пассажира, распивавшего водку в трамвае, увезли в отдел полиции
Прибывшие росгвардейцы задержали дебошира. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Росгвардейцы задержали подвыпившего пассажира трамвая, который мешал окружающим своим поведением.

Об этом сообщила пресс-служба петербургского УВО ВНГ. Инцидент произошел накануне в 15:43 в трамвае №57 на проспекте Науки. Один из пассажиров пил в салоне трамвая водку и агрессивно себя вел, мешая другим пассажирам.

Кондуктор сделал хулигану несколько замечаний, но тот на них не реагировал. Водитель решил остановить трамвай и нажал тревожную кнопку.

Прибывшие росгвардейцы задержали дебошира и доставили в отдел полиции для разбирательств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец открыл стрельбу по людям из-за демонтажа гаражей в Янино.

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