Агрессивного пассажира, распивавшего водку в трамвае, увезли в отдел полиции

Росгвардейцы задержали подвыпившего пассажира трамвая, который мешал окружающим своим поведением.

Об этом сообщила пресс-служба петербургского УВО ВНГ. Инцидент произошел накануне в 15:43 в трамвае №57 на проспекте Науки. Один из пассажиров пил в салоне трамвая водку и агрессивно себя вел, мешая другим пассажирам.

Кондуктор сделал хулигану несколько замечаний, но тот на них не реагировал. Водитель решил остановить трамвай и нажал тревожную кнопку.

Прибывшие росгвардейцы задержали дебошира и доставили в отдел полиции для разбирательств.

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