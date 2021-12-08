Петербуржец открыл стрельбу по людям из-за демонтажа гаражей в Янино

Петербуржец открыл стрельбу по людям из-за демонтажа гаражей в Янино
Злоумышленник задержан. Фото: pixabay

В Янино мужчина устроил стрельбу по людям, чтобы разогнать недовольных сносом гаражей владельцев боксов.

Как сообщает «Фонтанка», инцидент произошел сегодня, 8 декабря, на Кольцевой улице, дом 8, в Янино. Там собрались владельцы гаражей, которые были возмущены сносом боксов, а также спецтехника для проведения работ. Демонтаж при этом был санкционирован администрацией.

Предварительно, между гаражниками и техникой встал мужчина, который несколько раз выстрелил в сторону людей.

Злоумышленник оказался петербуржцем из Выборгского района. Оружие у него отобрали прибывшие сотрудники полиции. Его отвезли в отдел полиции во Всеволожске для разбирательств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге подозреваемый при задержании оказался в больнице.

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