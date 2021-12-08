В Петербурге подозреваемый при задержании оказался в больнице

В Петербурге подозреваемый при задержании оказался в больнице. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петербурге подозреваемый при задержании оказался в больнице. Фото: "Яндекс.Карты"

Подозреваемый в нанесении ножевого ранения петербуржцу внезапно ощутил резкую боль в области ребер в момент задержания сотрудниками правоохранительных органов. В результате предполагаемый злоумышленник вместо изолятора оказался в Елизаветинской городской больнице.

Пару дней назад, 6 декабря, в магазин «Пятерочка» на Новочеркасском проспекте, 52 пришел мужчина с ножевым ранением. Позже его обнаружили во дворе дома 2 по Рижской улице. Пострадавший с проникающим колото-резаным ранением живота, в тяжелом состоянии был госпитализирован в Мариинскую больницу.

Тогда же, 6 декабря, «по горячим следам» был задержан 49-летний гражданин, подозреваемый в совершении преступления. Предположительно в ходе распития алкоголя на фоне длительных неприязненных отношений мужчина нанес потерпевшему ножевое ранение.

Вчера, 7 декабря, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В этот же день подозреваемого задержали, но ему внезапно стало плохо, поэтому понадобилась срочная госпитализация.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге раскрыли убийство, которому исполнилось почти 30 лет. Были задержаны три злоумышленника, участвовавшие в убийстве двух петербуржцев.