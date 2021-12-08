В Петербурге раскрыли убийство почти тридцатилетней давности

Во вторник, 7 декабря, правоохранительные органы Петербурга раскрыли дело, которому исполнилось 28 лет. Наконец, были обнаружены заказчик и нанятые люди, которые участвовали в убийстве двух петербуржцев.

В 1993 году 16 августа на улице Фрунзе было совершено жестокое убийство двух граждан 1968 и 1969 года рождения. Их тела были найдены во дворе со множественными огнестрельными ранениями различных частей тела. Как стало известно Gazeta.SPB, только в этом году 7 декабря удалось задержать преступников, причастных к этому убийству.

Уголовное дело прокуратурой Московского района было возбуждено еще в 1993 году, 17 августа, сразу на следующий день после произошедшего. В результате 7 декабря правоохранительным органам при силовой поддержке СОБР Гранит ГУ Росгвардии по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области удалось задержать трех граждан, один из которых оказался заказчиком преступления, второй — водителем автомобиля, из которого были произведены выстрелы, а третий — стрелявшим. Кроме того, существует некое неустановленное лицо, которое пока что задержать не получилось.

Нарушители задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в школе в Василеостровском районе Петербурга правоохранители снова искали взрывные устройства 7 декабря.