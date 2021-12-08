Полиция искала взрывчатки в школе в Василеостровском районе

В школе в Василеостровском районе Петербурга правоохранители искали взрывные устройства. Письмо с угрозами поступило от анонима.

Во вторник, 7 декабря, сотрудники петербургского УФСБ получили электронное сообщение о возможном террористическом акте с использованием взрывных устройств и крупнокалиберного оружия в школе № 27 на 10-я линия В.О., 1/15.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ходе осмотра здания взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация не проводилась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об анонимном письме о готовящемся взрыве в школе №27 на набережной Лейтенанта Шмидта. Неизвестный написал, что в школе обучаются «его ребята», которые пронесут в здание взрывное вещество. Правоохранители и кинолог с собакой осмотрели здание, но взрывчатых веществ и взрывных устройств так и не нашли.