Полиция искала взрывчатки в школе в Василеостровском районе

Полиция искала взрывчатки в школе в Василеостровском районе
Правоохранители наведались в школу в Василеостровском районе. Фото: скриншот "Яедекс.Карты"

В школе в Василеостровском районе Петербурга правоохранители искали взрывные устройства. Письмо с угрозами поступило от анонима.

Во вторник, 7 декабря, сотрудники петербургского УФСБ получили электронное сообщение о возможном террористическом акте с использованием взрывных устройств и крупнокалиберного оружия в школе № 27 на 10-я линия В.О., 1/15.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ходе осмотра здания взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация не проводилась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об анонимном письме о готовящемся взрыве в школе №27 на набережной Лейтенанта Шмидта. Неизвестный написал, что в школе обучаются «его ребята», которые пронесут в здание взрывное вещество. Правоохранители и кинолог с собакой осмотрели здание, но взрывчатых веществ и взрывных устройств так и не нашли.

заведомо ложное сообщение об акте терроризма новости СПб полиция


 

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