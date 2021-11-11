«У вас нет шанса ничего исправить»: аноним пообещал взорвать петербургскую школу

В Петербурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела после анонимной угрозы взорвать школу в Василеостровском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне утром на электронную почту петербургского УФСБ поступило сообщение о готовящемся взрыве в школе №27 на набережной Лейтенанта Шмидта. Неизвестный написал, что в школе обучаются «его ребята», которые пронесут в здание взрывное вещество.

«Мои люди устроят в вашей школе новый Колумбайн. Советую отпустить детей по домам, иначе взрывная волна разнесет в округе 500 метров. У вас нет шанса ничего исправить!», — говорилось в сообщении.

К школе приехали правоохранители и кинолог с собакой. Они осмотрели здание, но взрывчатых веществ и взрывных устройств так и не нашли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец подставил брата и «заминировал» квартиру на Богатырском.