Петербуржец подставил брата и «заминировал» квартиру на Богатырском

Петербуржец сообщил о бомбе в квартире на Богатырском. Фото: google.maps

Петербуржец сообщил о бомбе в квартире на Богатырском. Фото: google.maps

В Петербурге полиция разыскивает 44-летнего мужчину, который представился своим братом и сообщил о бомбе в квартире в Приморском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прошлой ночью в полицию позвонил неизвестный. Он представился и сообщил, что в квартире дома 52/1 по Богатырскому проспекту находится бомба, которую якобы подложил его 47-летний брат.

Стражи порядка осмотрели прилегающую территорию, но подозрительных предметов не нашли. Эвакуацию жильцов решили не проводить.

Владельца телефонного номера быстро вычислили. Он проживает в квартире дома 39/1 по Бухарестской улице. Сейчас звонившего в полицию мужчину разыскивают, он будет задержан.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телефонные мошенники обманули пожилую петербурженку на 1,9 млн рублей.