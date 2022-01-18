Крещенский сочельник с 19 по 28 января: как правильно провести праздник в период пандемии

Священнослужители настоятельно рекомендуют взвесить все "за" и "против" погружения в ледяную воду. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Священнослужители настоятельно рекомендуют взвесить все "за" и "против" погружения в ледяную воду. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Новый штамм коронавируса «омикрон» вносит коррективы во все сферы жизни. Мутация вируса считается самой заразной из всех существующих, поэтому и врачи, и священнослужители призывают к особой осторожности и вниманию к здоровью в период Крещенских праздников.

По церковному календарю Крещенский сочельник длится целую неделю: с двунадесятого праздника Богоявления (Крещения Господня) 19 января по 28 число. В течение всей недели в храмах совершаются праздничные богослужения. В 2022 году было принято решение проводить всеношные бдения, а также утренние и вечерние литургии, чтобы избежать скопления людей. Верующие могут поучаствовать в общей молитве в удобное время, не обязательно толпиться в храме в сам день праздника или только на утренней литургии.

Трансляцию Крещенской службы можно посмотреть в Интернете, а на неделе зайти помолиться в храм.

Водосвятные молебны также проводятся весь Крещенский сочельник. Настоятели храмов уверяют: освященной воды хватит всем. Лучше позаботиться о своей душе и теле постом и сугубой домашней молитвой вместо простаивания в многочасовых очередях за крещенской водой. А в будни, когда народа будет меньше, зайти после работы в храм и, помолившись, спокойно набрать освященной воды.

Считается, что набранная на праздник Богоявления Господня вода обладает особыми целительными свойствами, укрепляет, очищает тело и дух. Пьют Крещенскую воду после утренней молитвы натощак, заедая кусочком просфоры. В случае тяжелой болезни человека можно омыть крещенской водой.

Купания в иорданях также будут проводиться, однако священнослужители настоятельно рекомендуют взвесить все «за» и «против» погружения в ледяную воду. В период пандемии, когда вероятность заболеть велика, переохлаждение организма и массовые скопления у проруби могут крайне негативно отразиться на здоровье. Православные священники напоминают, что ныряние в холодную воду не «смоет грехи», если нет поста и молитвы, и очень просят не относиться к традициям и обрядам формально.

Накануне Крещения Господня, православные христиане соблюдают строгий пост: запрещено вкушать пищу до первой звезды. А потом едят специальное праздничное блюдо — сочиво. Это медовый отвар из пшеницы или риса с цукатами, сухофруктами и орехами.

Еще одной традицией являются гадания. В отличие от рождественских, в крещенские гадания больше спрашивают о женихах и свадьбах. Самыми распространенными у девушек были оклики прохожих с просьбой назвать имя и кидание башмачков и сапожек. Считается, что названное первым встречным имя и будет именем жениха, а носок сапога покажет, откуда придет суженый. Если же обувь укажет на дом, то девушке еще год ходить незамужней. И хотя крещенские гадания считаются самыми правдивыми, они строго порицаются Православной Церковью как пережиток язычества.