После увеличения ставок по вкладам россияне начали быстрее копить деньги

В сравнении с 2012 годом общая сумма вкладов и депозитов выросла более, чем в 2,7 раза. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В сравнении с 2012 годом общая сумма вкладов и депозитов выросла более, чем в 2,7 раза. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Подводя итоги года и выстраивая прогнозы на 2022 год, финансисты отметили уверенный рост вкладов и увеличение депозитных счетов россиян. РБК предоставила график роста вкладов, на которой хорошо прослеживается тенденция увеличения денежных средств. В сравнении с 2012 годом общая сумма вкладов и депозитов выросла более чем в 2,7 раза – с 9,7 до 26,3 трлн рублей.

Изменение политики Центрального Банка РФ и объявленный курс на повышение ключевых ставок дали существенный прирост на сберегательных и накопительных рублевых счетах россиян. Депозитные счета несколько обеднели: с 18,3 триллионов в 2020 до 16,4 в декабре 2022. А вот средства на счетах «до востребования» увеличились почти на треть – с 6,2 до 9,9 трлн рублей соответственно за аналогичный период.

Причинами роста сбережений аналитики назвали:

Увеличение ключевых ставок

Девалютизацию

Укрепление рубля

Индексацию пенсий и социальных выплат

Стабилизацию рынка труда

Тенденция к хранению сбережений в банковских вкладах усилится в 2022 году. Более того, эксперты прогнозируют рекордный прирост денежных средств в ближайшие 5 лет.

Ожидаемый приток составит 1,4 трлн рублей. Но при стабильности и отсутствии форс-мажорных ситуаций, когда людям придется массово снимать деньги со счетов и забирать вклады, ключевая ставка может быть постепенно снижена.

В целом россияне переходят к сберегательной модели финансового поведения. Уровень занятости выровнялся, люди ожидают стабилизации и повышения заработной платы. Ужесточение кредитно-денежной политики также способствует переходу к сбережению и накоплению средств.

Для получения максимальной доходности по вкладам стоит присмотреться к предложениям банков уже сейчас: в ближайшие 2-2,5 месяца возможны двузначные цифры процентов по ставкам. Но это будут весьма ограниченные предложения, поскольку, в целом, они для банков не выгодны, а нужны лишь для привлечения возможно большего количества клиентов в условиях жесткой конкуренции.

Поэтому перед заключением договора очень важно внимательно прочитать договор и досконально изучить предложение банка. Основная и наиболее возможная цифра – 8-8,5%. Это реальная процентная ставка, которая продержится какое-то время, а потом постепенно будет снижаться.