Как привлечь удачу в 2022 году: традиции и обычаи Китайского нового года

Китайцы традиционно празднуют новый год два раза: по национальному календарю и по григорианскому. Дата китайского нового года нефиксированная, и 2022 год пришел в Поднебесную 1 февраля.

Для жителей Восточной Азии праздник Чуньцзе, или Новый год, важнейший среди всех и длится две недели. Каждый год дата начала празднования меняется. Зависит это от фазы луны: китайский Новый год приходит на второе новолунье после 22 декабря, самого короткого дня в году.

1 января по григорианскому календарю китайцы отметили приход 2022 года. А вот национальный календарь возвестил о приходе 4719 года, ведь летоисчисление основано на чередовании циклов. Начиная с 2637 года до н.э китайцы отмеряют 60-летние циклы. Начало отсчета выбрано не случайно – это начало правления первого китайского императора. И хотя с 1949 года КНР признает европейское летоисчисление, национальные традиции и память очень сильны.

Символом каждого нового года выбирается одно из 12 священных животных, которые по очереди сменяют друг друга. 2022 год пройдет под покровительством Голубого Водяного Тигра. Этот сильный зверь воплощает храбрость, справедливость и власть. По легенде, именно к власти стремился Тигр, но стал лишь третьим: Быку и Крысе удалось обогнать полосатого хищника.

Празднование Нового года – это сплошные традиции национальной китайской культуры, тесно связанные с мифами, легендами и сказками. Обильные украшения из красной бумаги, которые китайцы развешивают снаружи домов, — не просто фонарики, Это защитные обереги от злого чудовища Нянь, которое хочет разорить людей.

Перед Новым годом обязательно нужно тщательно убраться в доме, выкинув весь прошлогодний сор и проблемы. А потом спрятать как можно лучше все средства для уборки, веники, тряпки и швабры. Китайцы верят, что в новогоднюю ночь добрые духи рассыпают повсюду пыль, которая принесет богатство. В следующие две недели убираться категорически нельзя, а то вдруг выметешь волшебную пыль?

Стол на Новый год – это самые лучшие, вкусные и дорогие угощения, многие из которых тоже несут в себе скрытые смыслы. Например, традиционные новогодние пельмени обещают рождение сыновей. Заканчивается застолье фейерверком, который отпугнет злые силы, а семье принесет здоровье и счастье.

Китайский Новый год всегда стараются встретить в кругу семьи, часто преодолевая любые расстояния. Обмен поздравлениями и подарками проходит на следующий день, причем сначала поздравляют родителей, потом остальных членов семьи, а потом идут на улицу поздравлять соседей.

Традиционным подарком являются два мандарина – символы богатства, которыми люди обмениваются, приходя в гости. Походы по гостям длятся следующие пять дней. Это время веселья, поздравлений и радости.