Уже сегодня: как львиное полнолуние повлияет на финансовые и любовные дела

Полнолуние 16 февраля является важным астрологическим событием.

По словам астрологов, второе февральское полнолуние будет напрямую связано с весенними событиями. Рассказываем, на что следует обратить внимание всем знакам зодиака. 16 февраля состоится не просто полнолуние во Льве, это будет день срединной точки между весенними и осенними затмениями, сообщает ELLE.RU.

Рассмотрим прогнозы для всех знаков зодиака.

Овен

Полнолуние может принести новости вокруг детей или личного проекта. Например, можно узнать о беременности, либо вы примите важное решение относительно вашего ребёнка. Одинокие овны могут узнать об истинном отношении возлюбленного к вам. Это важный период для тех, кто занимается частным бизнесом или планирует развивать личное хобби. Их обязательно ждет финансовый успех в мае.

Телец

Полнолуние заставит тельцов принять решение касательно вашего жилья, недвижимости. Возможно, вы пожелаете сделать ремонт или вообще переехать. Что бы ни случилось сегодня, следует знать, что затмения в мае будут происходить в вашем знаке, который символизирует деньги, комфорт и благополучие.

Близнецы

Вы можете смело принимать решение касательно переезда, образования или покупки машины. Например, если сейчас вы учитесь и планируете сменить карьеру, то в мае у вас все образуется. Те, для кого карьера не на первом месте, могут поставить точку в отношениях с родственниками, соседями или коллегами на работе.

Рак

Полнолуние поможет вам взглянуть на собственную самооценку, финансы и здоровье. Если вы хотели добиться повышения или увеличения зарплаты, то сейчас вы узнаете, насколько это возможно. Кроме того, полнолуние может принести крупный финансовый подарок или вы сами сделаете инвестицию. Так или иначе вас ждут успехи в карьере с 16 мая.

Лев

Полнолуние происходит в вашем знаке с оппозицией в Водолее, который находится напротив Льва. Это означит, что отзывы, рекомендации, советы и мнение окружающих по поводу вашей личности могут подсказать, куда лучше двигаться в профессиональной сфере. Может вам захочется порычать на тех, кто пытается повлиять на вашу работу или критиковать вас, поэтому опирайтесь на своё чувство юмора и любовь к себе. Однако стоит проявлять снисходительность к другим и стараться обходить острые углы.

Дева

Сегодня день полный сюрпризов. В вашей жизни могут неожиданно появиться люди из далёкого прошлого или те, с кем вы никогда не были знакомы. Полученная информация поможет справиться с личными страхами и комплексами. Кроме того, полнолуние повлияет на вашу работу и здоровье, поэтому не стоит брать на себя слишком большую нагрузку.

Весы

Полнолуние будет происходить в вашем секторе друзей, единомышленников и групп по интересам. Возможно, что вас пригласят на яркую вечеринку, либо вы примите решение, которое будет касаться каких-то важных для вас отношений. Кроме того, этот сектор отвечает за амбиции и мечты, а значит, 16 февраля вы наконец пойме, чего хотите на самом деле. В мае вы примете важное решение о кардинальном изменении вашей жизни.

Скорпион

Полнолуние происходит в вашем секторе карьеры, цели и профессиональной репутации. Вы можете принять решение или получить известия относительно вашей работы, должности и звания. Кроме того, событие 16 февраля может быть связано с кем-то авторитетным: например, муж, босс или отец примут решение, которое напрямую заденет ваши интересы как положительную, так и в отрицательную сторону.

Стрелец

Полнолуние происходит в вашем секторе образования, путешествий и миграции. Это самое позитивное событие для вас, которое проявится в полной силе уже в мае. Возможно, вам придет ответ по поводу поездки, обучения, а может международная компания пригласит вас на собеседование. Только будьте внимательны к документам, чтобы не упустить важные детали.

Козерог

Полнолуние происходит в вашем секторе наследства, ипотеки, кредитов и сексуальных связей. Возможно, вы возьмете ипотеку или разорвете интимные отношения. Если для вас сейчас на первом месте стоит финансовый вопрос, то как раз 16 февраля ждите ответ относительно зарплаты, денег, рефинансирования, грантов и государственных выплат.

Водолей

Полнолуние происходит в секторе ваших партнеров. Какое-нибудь событие может произойти у вашего супруга, но повлияет на вас. Также полнолуние ярко высветит ваши отношения с окружающими. Ждите отзывы и яркое проявление эмоций в ваш адрес. Сохраняйте хладнокровие.

Рыбы

Полнолуние происходит в вашем секторе работы, здоровья и быта. Серьёзных событий это полнолуние вам не сулит, так как не задевает ваши личные планеты. Однако есть вероятность, что к 16 февраля вы можете получить диагноз, принять решение об увольнении (себя или своего подчиненного), а также столкнуться с рядом обязательств перед вашими близкими.