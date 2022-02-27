Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Борис Соколов

Скончался актер из &#171;Улиц разбитых фонарей&#187; Борис Соколов
Борис Соколов скончался на 78-м году жизни. Фото: Театр имени В.Ф. Комиссаржевской

Народный артист России и звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Соколов ушел из жизни в возрасте 77 лет.

О смерти Соколова сообщил Санкт-Петербургский академический драматический театр имени Комиссаржевской, где актер служил с 1977 года.

Борис Соколов скончался в субботу, 26 февраля. До своего 78-летия он не дожил всего три недели.

В театре отметили, что актера любили за его великолепный юмор, за мощный талант, за добродушие, спокойствие и теплоту.

«Мы скорбим вместе с родными и близкими», — говорится в сообщении культурного учреждения.

О времени и месте прощания будет сообщено позднее.

Борис Соколов родился 18 марта 1944 года. За 45 лет своей театральной деятельности актер сыграл десятки самых разноплановых ролей. Широкую известность он приобрел благодаря ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Черный ворон», «Мужчины не плачут».

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