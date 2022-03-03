Рок-группа Slipknot не будет выступать на московском, минском и киевском концертах

Рок-группа Slipknot не будет выступать на московском, минском и киевском концертах. Фото: Instagram/"slipknot"

Рок-группа Slipknot не будет выступать на московском, минском и киевском концертах. Фото: Instagram/"slipknot"

Концерт американской рок-группы Slipknot в Москве решили перенести «на более спокойное время».

Американская рок-группа Slipknot вслед за многими другими решила не выступать на фестивале Park Live 15 июля в Москве. Об этом сообщают «РИА Новости».

Крое того выступления группы отменили также и в Минске и Киеве.

«Безопасность и благополучие наших семей во всем мире всегда были и будут нашим главным приоритетом», — заявили артисты.

На Park Live отменил свое выступление еще один музыкант Игги Поп. При этом билеты, купленные на 10 июля 2022 года, останутся действительны на будущее выступление артиста. Организаторы надеются, что оно состоится.

Фестиваль Park Live проводится с 2013 года, но за прошлые пару лет мероприятие отменялось из-за пандемии COVID-19.

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