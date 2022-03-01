Концертную индустрию России ждет новый кризис: запад массово отменяет привоз артистов

Концертная индустрия в России снова оказалась под угрозой. Если раньше в этом свою роль играла по большей части пандемия коронавируса, то теперь удар пришел со стороны санкций.

За последние дни многие западные агенты приняли решение отменить туры и концерты больших, либо средних иностранных артистов на территории РФ. По всей страны наблюдается замедление продажи билетов на зрелищные мероприятия, особенно, в связи с санкциями, проблемы встречаются в коммуникации с западными партнерами. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как говорят участники рынка, выручка от концертов иностранных исполнителей занимала большую долю в доходах организаторов. Предположительно, новый кризис в концертной индустрии может перерасти даже последствия пандемии.

Такие зарубежные исполнители как Imagine Dragons, Green Day, Brainstorm уже предупредили об отмене концертов на фоне военной операции России на Украине. Некоторые мероприятия еще продают билеты, например, фестиваль Park Live, где ожидается выступление Placebo, Sum 41, My Chemical Romance, но об определенности по этому поводу говорить пока рано.

В Санкт-Петербурге перенеслись выступления пианистов и оперных певцов в филармонии имени Шостаковича, которые были запланированы на март. Не стали исключениями и российские, а также украинские артисты, которые также переносят свои концерты, среди них Оксимирон, Монеточка и Елка.

Из масштабных мероприятий, которое было запланировано на 29 мая, отменился концерт группы Green Day на «Открытие Арене». Об этом рассказал глава ГК SAV Entertainment и «Русского шоу-центра» Владимир Зубицкий. По поводу остальных иностранных артистов специалист отметил, что с ними ведутся переговоры о переносах через год или два.

Основатель концертного агентства Eventation Сергей Мурадов заявил, что в скором времени будет невозможно организовать гастроли иностранных артистов хотя бы с точки зрения логистики из-за запретов на перелеты.

Участники рынка пока не берутся точно прогнозировать размеры возможных убытков от сложившейся ситуации.

«С одной стороны, на фоне отмены антиковидных ограничений сейчас смогут выступать российские артисты, но с другой — концерты иностранных артистов занимали наибольшую долю в выручке организаторов — 60–70%», — подчеркнул Владимир Зубицкий.

Эксперт также отметил, что концертов иностранных исполнителей меньше по числу, но они, как правило, более многочисленные по зрителям. Если при пандемии встречались преимущественно переносы, то сейчас речь идет об отменах, что всегда хуже для концертной индустрии, уверены эксперты.

Также есть еще одна большая проблема о которой упомянули специалисты: из-за санкций, наложенных на финансовую систему России, возникает проблема с возвратом в страну денежных средств за отмены выступлений зарубежных артистов.

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