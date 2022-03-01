Ozon предположил, что санкции могут косвенно повлиять на бизнес

Компания Ozon заявила, что возможно косвенное влияние на бизнес санкций США, Евросоюза и прочих стран, которые связаны со специальной операцией на Украине.

При этом подчеркивается, что в настоящее время Ozon не является объектом каких-либо рестрикций. Об этом сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Еще 24 февраля ООО «Озон банк», которая является дочерней банковской компанией ретейлера Ozon, Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США была внесена в список граждан особых категорий и запрещенных лиц. Об этом пишет ТАСС.

В сообщении Ozon говорится, что бизнес может попасть под косвенное влияние санкций. которые наложили США и ЕС, особенно, если ограничения будут продолжительными и окажут влияние на российскую экономику. В компании отметили, что это может сильно отразиться на активности площадки. Кроме того, по заявлению компании, в будущем можно ожидать сложности при привлечении капитала, что потенциально может снизить объем инвестиций в экспансию инфраструктуры и операций.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне резкого повышения ключевой ставки ЦБ уже несколько российских банков заявили о приостановке приема заявок на оформление кредитов.