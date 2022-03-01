Ряд российских банков приостановил выдачу новых кредитов

В Альфа-банке ответили, что банк приостановил выдачу ипотечных кредитов, срок при этом также не назвали. При этом в кол-центре заявили, что можно подать заявку на сайте, но время ожидания увеличено на неопределенный срок.

По сообщению оператора чата приложения Газпромбанка, «прием заявок и выдача кредитных продуктов временно приостановлена для корректировок условий в связи с изменением ключевой ставки ЦБ».

В настоящий момент направлены запросы в банки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с увеличением Центробанком ключевой ставки до 20% станут больше и ставки, в связи с этим гражданам со скромным доходам не рекомендуется брать кредиты.