Ряд российских банков приостановил выдачу новых кредитов

Ряд российских банков приостановил выдачу новых кредитов
Ряд российских банков приостановили выдачу новых кредитов. Фото: Pixabay

На фоне резкого повышения ключевой ставки ЦБ до 20% уже несколько российских банков заявили о приостановке приема заявок на оформление кредитов.

До этого момента выдача кредитов была приостановлена только Совкомбанком, теперь к нему подключились Газпромбанк, Альфа-банк и «ФК Открытие». Об этом пишут «Ведомости».

Банк «Открытие» временно не выдает ипотечные кредиты. По сообщению сотрудника кол-центра, в банке занимаются перерасчетом тарифов, поэтому новыми заявками на кредиты там пока не занимаются. Сроки пересмотра и возобновление выдачи ипотеки пока не названы. Уточняется, что информация должна будет появиться на сайте.

В Альфа-банке ответили, что банк приостановил выдачу ипотечных кредитов, срок при этом также не назвали. При этом в кол-центре заявили, что можно подать заявку на сайте, но время ожидания увеличено на неопределенный срок.

По сообщению оператора чата приложения Газпромбанка, «прием заявок и выдача кредитных продуктов временно приостановлена для корректировок условий в связи с изменением ключевой ставки ЦБ».

В настоящий момент направлены запросы в банки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с увеличением Центробанком ключевой ставки до 20% станут больше и ставки, в связи с этим гражданам со скромным доходам не рекомендуется брать кредиты.

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