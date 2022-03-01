Эксперт посоветовала россиянам со скромным доходом не торопиться с кредитами

В связи с увеличением Центробанком ключевой ставки до 20% станут больше и ставки по кредитам, предостерегла эксперт.

На основании этого людям со скромным доходом нужно сто раз подумать прежде, чем брать кредит. Таким советом поделилась первый проректор Международного банковского института Анна Затевахина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Затевахина подчеркнула, что людям со скромными финансовыми возможностями нужно хорошо подумать перед кредитом, потому что процентные ставки вырастут, а следовательно увеличится сумма ежемесячного платежа. Объем тела кредита также станет больше.

Одновременно с этим эксперт обратилась к тем, кто располагает необходимыми средствами и планирует вложиться в недвижимость. Таким гражданам Затевахина рекомендовала не затягивать с этим надолго.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что всех россиян, имеющих кредиты или ипотеки, ждут изменения с 1 марта текущего года. Центральный банк России принял соответствующее решение в экстренном порядке.