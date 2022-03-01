С 1 марта всех россиян с кредитами или ипотекой ждут изменения

Всех граждан в РФ с кредитами или ипотекой ждут изменения с 1 марта 2022 года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Всех граждан в РФ с кредитами или ипотекой ждут изменения с 1 марта 2022 года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Всех жителей России, имеющих кредиты или ипотеки, ждут изменения с 1 марта текущего года.

Центральный банк России принял соответствующее решение в экстренном порядке. Нововведение коснется тех граждан, у которых есть потребительский кредит или ипотека, передает Primpress.

Данные меры продолжат действовать вплоть до 31 декабря 2022 года. Они нацелены на поддержку россиян и кредитных организаций в условиях санкций от западных стран.

В случае, если финансовое положение населения продолжит ухудшаться, то после 18 февраля по причине введенных санкций, для них будут действовать меры послабления от банков.

Должникам по кредитам перестанут назначаться штрафы и пени. ЦБ также посоветовал банкам провести процедуры реструктуризации долгов граждан, задолжавших по ипотеке или кредитам.

Кроме этого Банк РФ решил оказать помощь и финансовым учреждениям. Им разрешили не увеличивать резервы по кредиту, если финансовое положение кредитозаемщика расстроилось в связи с недавно введенными санкциями.

До этого, банки должны были наращивать резервы при образовании задолженности по кредиту, если получатель ссуды совсем не сможет платить. Теперь это делать нет необходимости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центробанк заявил россиянам о необходимости теперь носить с собой банковский карты. Центральный банк объяснил, что делать это необходимо на случай сбоя pay-сервисов.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что ипотека в России продолжает дорожать вслед за ростом ключевой ставки. По словам участников рынка, российские банки продолжают увеличивать ставки по ипотеке, следуя динамике ключевой ставки ЦБ.