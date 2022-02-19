Ипотека в России продолжает расти

Ипотека в России продолжает дорожать вслед за ростом ключевой ставки.

По словам участников рынка, российские банки продолжают увеличивать ставки по ипотеке, следуя динамике ключевой ставки ЦБ.

В частности, Сбербанк в конце недели повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на один процентный пункт — до 11,3%, сообщает РИА «Новости». Напомним, крупнейший банк В России в начале февраля уже повышал ставки по этим программам, также на один процентный пункт. Совет директоров ЦБ на заседании 11 февраля принял решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 9,5%.

В ВТБ отметили, что внимательно наблюдают за ситуацией на рынке. На сегодня банк не менял условия по своим ипотечным кредитам. «При этом мы не исключаем пересмотра тарифов», — рассказали в банке.

Такое же решение, как Сбербанк, уже принял Росбанк. «В условиях повышения ключевой ставки и, соответственно, увеличения стоимости фондирования Росбанк принял решение с 24 февраля 2022 года повысить ставки на 0,75 процентного пункта по всем продуктам ипотечного кредитования за исключением программ с господдержкой, по которым ставки остаются прежними», — отметили в кредитной организации.

Промсвязьбанк в начале февраля повысил ипотечные ставки по программе «Новостройка» на 0,7-1,25 процентного пункта в зависимости от параметров кредита, при этом ставки по программе «Дальневосточная ипотека» были снижены.

Банк «Санкт-Петербург» в феврале повысил ставки по основным ипотечным программам примерно на один процентный пункт, кроме госпрограмм. АТБ также поднял ставки по ипотеке. «Открытие» и Московский кредитный банк по не приняли решения по ставкам.

Ранее представители ЦБ заявляли, что повышение ключевой ставки не исключено и составит, по предварительным прогнозам, 100 базисных пунктов. ВТБ не планирует повышать проценты по ипотеке и кредитной ставке, но если ЦБ поднимет ключевую ставку, то банкирам придется подтягиваться. Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников предлагает не разводить панику, а дождаться решения совета директоров Центробанка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до июля ставка по ипотеке может вырасти до 21%.