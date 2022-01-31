До июля ставка по ипотеке может вырасти до 21%

Издание «Известия» попросило экспертов на рынке недвижимости просчитать возможные изменениях в данном секторе и предположить динамику цен. Прогнозы участников рынка неутешительны: доступность жилья падает.

В ближайшие месяцы оплата по ипотечным платежам может возрасти до 21%, общая переплата по ипотеке – на 32%, а стоимость жилья с учетом процентов увеличится на 19%. В расчетах и прогнозах эксперты рынка недвижимости учитывали повышение цен на квартиры в пределах 5%, а также рост ипотечных ставок, в среднем, на 12%.

Чтобы сохранить жилье доступным для россиян, нужно продлить программу льготного ипотечного кредитования, сходятся во мнении эксперты.

На повышение цен на рынке недвижимости влияют несколько факторов. Повышение стоимости на стройматериалы, недостаток рабочей силы уже привели к тому, что рост цен на жилье обогнал показатели инфляции.

Эксперт Алексей Новиков полагает, что в 2022 году новостройки подорожают на 15%, ведь оснований для снижения роста цен нет: ситуация со стройматериалами и рабочими остается прежней.

Проектное финансирование тоже увеличивает ставки, сообщил Андрей Колочинский, партнер компании «ВекторСтройФинанс». Цены на новостройки в любом случае продолжат расти. Только за первое полугодие «первичка» вырастет на 5%, что сопоставимо с уровнем инфляции. Ниже уровня инфляции рост цен быть не может. Естественно, вслед за новостройками вырастут цены и на вторичное жилье.

Учитывают эксперты и сложную геополитическую обстановку, которая также влияет на формирование стоимости жилья. Андрей Бархота отмечает, что при стабильных финансовых рынках ключевая ставка по ипотеке вырастет не более чем на 10%. Но если обстановка в мире изменится и напряженность в международных отношениях возрастет, то ипотечные ставки могут быть больше 13%.

Выровнять ситуацию на рынке могло бы продление льготной ипотечной программы, которая показала свою эффективность и востребованность. Благодаря ставке, ограниченной 7%, свыше полумиллиона российских семей повысили условия жизни. Полезна эта мера и для строительных компаний.

Первый зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил сделать программу льготного кредитования по ипотеке бессрочной, а ставку ограничить 5% для первичного жилья по массовым типовым проектам. Говорить о продлении программы можно будет не ранее июля 2022 года, если спрос на нее сохранится. Не исключена возможность появления специальных ипотечных программ для бюджетников, работников медицинских служб и образовательных учреждений.