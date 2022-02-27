ЦБ заявил россиянам о необходимости теперь носить с собой банковский карты

ЦБ заявил россиянам о необходимости теперь носить с собой банковский карты
Россиянам советуют носить с собой банковский карты. Фото: Pixabay

Россиянам порекомендовали брать с собой банковские карточки.

Центральный банк объяснил, что делать это необходимо на случай сбоя pay-сервисов. Об этом заявили в воскресенье, 27 февраля.

В ЦБ рассказали о работе pay-сервисов в России. Имеется в виду возможность оплаты гаджетами при помощи Apple pay, Google Pay, Samsung Рay.

Отмечается, что платежи с гаджетов продолжат работать для большинства граждан. Сервисы прекратят работать только для пользователей некоторых банков, попавших под особо жесткие санкции. В том числе ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Открытие.

Регулятор добавил, что платежи даже с карт банков, которые не попали под санкции, могут не проходить. Это случится, если устройство для оплаты или онлайн-магазин обслуживаются одним из указанных выше банков.

«Поэтому мы рекомендуем на всякий случай носить с собой карту, чтобы иметь возможность расплатиться не используя pay-сервисы», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам, пользующимся наличкой, придется носить с собой паспорт.

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