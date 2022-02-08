Россиянам, пользующимся наличкой, придется носить с собой паспорт с 10 февраля

Чтобы разменять большую сумму, у россиян могут потребовать паспорт. Фото: Baltphoto

Чтобы разменять большую сумму, у россиян могут потребовать паспорт. Фото: Baltphoto

С четверга, с 10 февраля 2022 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся наличных денег.

Россиян предупредили о грядущих изменениях, которые касаются операций с наличностью. Нововведения произойдут уже 10 февраля. Так, имеется в виду размен крупных денежных купюр на банкноты более низкого номинала, пишет PRIMPRESS.

Речь идет о способах размена денежных банкнот различных номиналов. До этого, если человек желал провести операцию с крупными суммами денег, то у граждан могли потребовать документ, подтверждающий личность — паспорт. Теперь же, если сумма размена не превышает 40 тыс. рублей, то документ не нужен.

При этом, если человек желает разменять сумму от 40 тыс. до 100 тыс., то банк может использовать механизм упрощенной идентификации или потребовать предъявить паспорт.

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