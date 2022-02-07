В Подмосковье воры закачали в банкомат газ и подожгли его

Один из преступников скончался, другому же удалось скрыться.

Об это сообщают РИА Новости в понедельник, 7 февраля.

Все произошло в Подмосковье, в городе Ивантеевка. Двое мужчин попытались взорвать банкомат. Один из них поплатился за это жизнью, другому же удалось не только выжить, но и сбежать с места происшествия.

Местные правоохранительные органы считают, что парочка закачала в банкомат газ и подожгла его. Затем случился сильный взрыв. В итоге один из мужчин погиб.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области рассказывали, что по данному происшествия идут оперативно-разыскные мероприятия, выясняются все детали случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из банкетного зала в Петербурге эвакуировали 200 человек после сообщения о бомбе.