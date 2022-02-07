Из банкетного зала в Петербурге эвакуировали 200 человек после сообщения о бомбе

Из банкетного зала в Петербурге эвакуировали 200 человек после сообщения о бомбе
Из ресторана эвакуировали 200 человек. Фото: google.maps

В Петербурге анонимы «заминировали» банкетный зал в Московском районе. Полиции пришлось эвакуировать гостей.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 18:40 в полицию поступил звонок с неизвестного номера, зарегистрированного в Иране. Аноним сообщил, что в банкетном зале на Витебском, 41, готовится взрыв.

«В сумке у женщины заложена бомба, взорвется через 30 минут», — заявил неизвестный.

Прибывшие правоохранители эвакуировали из ресторана 200 гостей. Банкетный зал тщательно обыскали, но взрывчатых веществ и взрывных устройств там не оказалось. Проверка заняла полчаса.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция выясняет, кому принадлежит номер телефона, с которого поступил звонок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что выстрел из газового пистолета от соседа сломал петербуржцу нос.

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